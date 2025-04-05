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إبراهيم فايق يكشف آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم أحمد سيد زيزو

11:42 م السبت 05 أبريل 2025
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب - يوسف محمد:

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، آخر تطورات مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل انتهاء عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وقال فايق في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "الكورة مع فايق"، عبر قناة "إم بي سي مصر": "الأهلي يتواجد بقوة في سباق التعاقد مع زيزو خلال الفترة المقبلة، هناك تواصل بين إدارة الأهلي واللاعب ووالدة".

وأضاف: "هناك مفاوضات قوية جدا من قبل إدارة النادي الأهلي مع والد أحمد سيد زيزو لضمه خلال الفترة المقبلة".

واختتم فايق تصريحاته: "حدث اتفاق بين إدارة النادي الأهلي ووالد أحمد زيزو، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لكن اللاعب لم يوقع على عقود الانضمام إلى المارد الأحمر حتى الأن".

وينتهي عقده أحمد سيد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وشارك زيزو مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي، في 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من المساهمة في 16 هدفا بواقع تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

والجدير بالذكر أن أحمد سيد زيزو، يعد هو اللاعب الأعلى قيمة تسويقية في الدوري المصري، بقيمة وصلت إلى 4 مليون يورو.

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