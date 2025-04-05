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"ليه ميتين أوي على زيزو؟".. عمرو أديب يوجه رسائل نارية للأهلي بشأن التعاقد مع نجم الزمالك

11:31 م السبت 05 أبريل 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 10 صورة
    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب - محمد القرش:

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "كل الناس اللي بتقول الزمالك ليه ميت أوي على زيزو، ارجع واسأل انتوا اللي ليه ميتين أوي على زيزو".

وأضاف: "والأهلي كلوا بيلف على لاعب، عشان معرفتوش تعملوا له كُبري بس".

ووجه رسالة: "يا زيزو انت في الزمالك باشا، وفي النهاية يحدث ما يحدث، ويكون ما يكون".

وواصل: "إنما الكلام أن الأهلي بأبنائه، انا مش شايف كدا خالص، هات فريق الأهلي اسم اسم، وقولي فين ابنائه".

وزاد: "الأولى أن الأهلي يحل مشاكل اللاعيبة اللي عنده وعايزة تجدد ومحتاجه فلوس".

وأردف: "إنما متجيش تقولي ليه متمسك بزيزو، الزمالك هو اللي مربيه ومكبره، والأهلي واخد 3 لاعبين السنة اللي فاتت من الزمالك، يمثلون نصف الفريق دلوقتي".

وتسائل: "هو عشان جاي من الزمالك يبقى حلو وعليه عسلية، الرسالة واضحة بالنسبة لي، زيزو ووالده يحبان الزمالك ويرغبان في البقاء".

واختتم الإعلامي: "في النهاية احنا حبايب، مش عايز الدنيا تتحول إلى حرب، وده عالم الاحتراف ويبقى احترامنا للنادي الأهلي، لكن عيش وسيبني اعيش، هتعمل ايه باللاعيبة ديه كلها".

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