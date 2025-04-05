حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تهنئة الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي، بعد الفوز على حساب الزمالك والتتويج ببطولة كأس مصر للكرة الطائرة.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل شوط واحد.

ونشر النادي الأهلي بيانا رسميا عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، جاء كالتالي: "حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال"، الجهاز الفني، والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر، للعام الثاني على التوالي والمرة 23 في تاريخ النادي، وبعد أيام قليلة من التتويج ببطولتي الدوري والسوبر المصري محققا الثلاثية".

وأضاف: "أشاد رئيس النادي بالروح العالية للفريق والأداء المتميز والإصرار، على تحقيق الفوز وحصد البطولات، وقال إن التتويج بالألقاب الثلاثة يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية مضاعفة في بطولة إفريقيا القادمة، لإسعاد جماهير الأهلي الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية في كل المناسبات".

وأكد الخطيب، على ثقته الكبيرة في منظومة العمل للفريق، وأن الجميع سوف يعمل من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات ووضع النادي في المكانة التي يستحقها على جميع المستويات.

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