"خريطة فلسطين".. احتفال مميز من شادي حسين في مباراة زد والبنك الأهلي

كتب - يوسف محمد:

حرص شادي حسين لاعب فريق زد، على دعم الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له خلال الفترة الماضية، من حملات عدوانية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي اليوم، في كأس عاصمة مصر.

ورفع شادي حسين قميص يحمل خريطة فلسطين، عقب تسجيله هدف التعادل لفريقه في مرمى البنك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وكان فريق زد، تلقى الهزيمة اليوم أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس الرابطة.

ويلعب فريق زد في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "المصري البورسعيدي، البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة".

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