"عملي ونظري".. انطلاق معسكر حكام الدوري المصري تحت قيادة أوسكار رويز

كتب - نهى خورشيد:

بدأ اليوم السبت معسكر حكام الدوري المصري الممتاز، الذي يستمر حتى 10 أبريل الجاري في مركز المنتخبات الوطنية، بمشاركة حكام الساحة والمساعدين وحكام تقنية الفيديو.

شهد اليوم الأول من المعسكر حضور 35 حكمًا، بالإضافة إلى 3 محاضرين، إذ قام أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بتقديم محاضرات نظرية استمرت لمدة ثلاث ساعات.

وركزت المحاضرات على استخدام تقنية الفيديو بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى التحركات السليمة داخل الملعب لضمان اتخاذ القرارات بشكل دقيق وفعال.

كما تم تقسيم الحكام إلى مجموعتين في الجزء العملي من المعسكر، إذ خضعت المجموعة الأولى لتدريبات ميدانية شاملة، في حين تلقت المجموعة الثانية محاضرات تطبيقية داخل القاعات.