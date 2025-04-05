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"مش ملزمين".. مصدر يكشف موقف لاعبي الأهلي من معسكر مصر المقبل

09:32 م السبت 05 أبريل 2025

لاعبي النادي الأهلي

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كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بالنادي الأهلي موقف لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من معسكر منتخب مصر والمقرر له خلال فترة التوقف الدولي بشهر يونيو المقبل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن الإدارة الحمراء تسلمت منذ عدة أشهر لائحة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفيد بأن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية غير ملزمة بالسماح للاعبيها الدوليين بالانضمام إلى معسكرات المنتخبات الوطنية.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي حضروا ورشة عمل نظمها "فيفا" في الولايات المتحدة خلال شهر رمضان الماضي، وتم خلالها التأكيد مجددًا على نفس القاعدة، والتي تتيح للأندية حق الاحتفاظ بلاعبيها لتحضير فرقهم للمونديال.

شدد المصدر على أن لاعبي الأهلي الدوليين لن ينضموا إلى معسكرات منتخباتهم في يونيو، التزامًا بالتعليمات الصادرة عن "فيفا".

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الأهلي معسكر منتخب مصر كأس العالم للأندية
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