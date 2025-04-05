"كله بيفتي ويألف".. تعليق ناري من عمرو الجنايني على أنباء انتقال زيزو للأهلي

كتب - محمد القرش:

علق عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عمرو الجنايني، على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة وأفادت بانتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كله بيفتي وبيألف وبجود، يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك، يتفضل يورينا".

وأضاف: "اتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل".

واختتم الجنايني: "ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين، لا تقلق، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".