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"اتهامات بالباطل".. تعليق مثير للجدل لعمرو الجنايني على آخر تطورات تجديد عقد زيزو

09:26 م السبت 05 أبريل 2025
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    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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كتب - محمد القرش:

علق عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عمرو الجنايني، على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة وأفادت بانتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.

وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كله بيفتي وبيألف وبجود، يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك، يتفضل يورينا".

وأضاف: "اتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل".

واختتم الجنايني: "ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين، لا تقلق، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

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زيزو الزمالك الأهلي انتقال زيزو للأهلي أخبار الزمالك عمرو الجنايني
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