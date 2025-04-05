"اتهامات بالباطل".. تعليق مثير للجدل لعمرو الجنايني على آخر تطورات تجديد عقد زيزو
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كتب - محمد القرش:
علق عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عمرو الجنايني، على الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة وأفادت بانتقال أحمد سيد زيزو للنادي الأهلي.
وكتب الجنايني عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "كله بيفتي وبيألف وبجود، يا ريت اللي معاه عقد أو توقيع أو شيك، يتفضل يورينا".
وأضاف: "اتهامات بالباطل للاعب الزملكاوي المخلص ولوالده المحترم، يا جمهور الزمالك العظيم ما تصدقش أكاذيب وفتن وجهل".
واختتم الجنايني: "ناديكم غني برجاله المخلصين ولاعبيه المحترمين، لا تقلق، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".
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