التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة المصري أمام سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة فريق المصري البورسعيدي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وأحرز هدف تقدم المصري اللاعب في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول، قبل أن ينجح أحمد القندوسي في تسجيل هدف التعادل لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع فريق المصري البورسعيدي إلى النقطة رقم 3 في المركز الرابع بالمجموعة، فيما رفع فريق سيراميكا رصيده من إلى النقطة رقم 4 في المركز الثالث بالمجموعة.

ويتنافس المصري وسيراميكا كليوباترا، في المجموعة الثانية ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كلا من: "البنك الأهلي، غزل المحلة وزد".

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