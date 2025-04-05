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"على رأسهم زيزو"..الكشف عن غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

07:31 م السبت 05 أبريل 2025
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    أحمد مصطفى زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    عبد الله السعيد
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    لحظة تسديد عبد الله السعيد ركلة الجزاء
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    عبد الله السعيد
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    عبد الله السعيد على تنفيذ ركلة الجزاء
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    عبد الله السعيد مع لاعبة فريق وادي دجلة (1)
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    عبد الله السعيد وزوجته
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (3)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (6)
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كتب - مراسل مصراوي:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، استبعاد عدد من اللاعبين من قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت غدا الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجهاز الفني قرر استبعاد أحمد سيد زيزو، دونجا، عمر جابر، عدد من لاعبي الفريق الأساسيين من قائمة الفريق لمواجهة مودرن سبورت غدا بكأس عاصمة مصر".

وأضاف: "قرار الجهاز الفني، جاء بهدف منح اللاعبين الأساسيين راحة قبل مباراة العودة أمام ستيلنبوش، في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".

واختتم المصدر تصريحاته: "تم استبعاد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، كما أن الجهاز الفني قرر استبعاد عبد الله السعيد من اللقاء، بسبب معاناته من كدمة في الظهر".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره ستيلنبوش الجنوب أفريقي، في إياب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم الأربعاء الماضي، انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بجنوب أفريقيا.

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