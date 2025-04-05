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بث مباشر.. الأهلي والزمالك.. نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

07:17 م السبت 05 أبريل 2025

كرة طائرة أهلي وزمالك

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كتب - محمد القرش:

يلاقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت، في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر، على صالة حسن مصطفى.

وشهدت التدريبات الأخيرة لفريقي الأهلي والزمالك تركيزا كبيرا على العديد من الفقرات الفنية والخططية في إطار تجهيز اللاعبين للمباراة.

وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد، بينما هزم الزمالك منافسه بتروجت.

بث مباشر الأهلي والزمالك

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