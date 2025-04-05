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الأهلي يحصد لقب كأس مصر للمرة الـ 23 على حساب الزمالك

07:17 م السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والزمالك كرة طائرة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والزمالك كرة طائرة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة
  • عرض 5 صورة
    الأهلي والزمالك كرة طائرة (3)
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كتب - محمد القرش:

حصد الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي لقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 3-1.

وفاز المارد الأحمر بالشوط الأول بنتيجة 25-20، ثم حصد الشوط الثاني 25-21، وحاول الزمالك العودة بالفوز بالشوط الثالث 25-17، لكن الأهلي حصد الشوط الرابع واللقب بالانتصار في الشوط الرابع 26-24.

وفاز المارد الأحمر بلقب كأس مصر رقم 23 عبر التاريخ، والثاني له على التوالي.

وتأهل المارد الأحمر للمباراة النهائية بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أشواط دون رد، بينما هزم الزمالك منافسه بتروجت.

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