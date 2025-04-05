كتب - يوسف محمد:

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، أنه أبلغ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحسام حسن المدير الفني للمنتخب، بضرورة إعفاء لاعبي الأهلي من المشاركة في معسكر المنتخب يونيو المقبل، بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد وزير الرياضة، خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ونقابة الإعلاميين، في مجال قضايا الوعي ومكافحة الشائعات، أنه من الضروري إعفاء لاعبي الأهلي من معسكر منتخب مصر المقبل، لدعم المارد الأحمر في المنافسة العالمية.

وأشار صبحي، خلال تصريحاته أن المارد الأحمر يمثل مصر في مونديال الأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية ولا بد من مساندة بشكل كبير وبكافة السبل والطرق الممكنة.

ويستعد منتخب مصر الأول لإقامة معسكر، خلال الفترة من 2 يونيو حتى 10 من الشهر ذاته، وهو ما يمكن أن يتعارض مع استعدادات الأهلي لمونديال الأندية.

ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي، يوم 14 يونيو المقبل 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 14 يونيو المقبل 2025 حتى 13 يوليو من العام ذاته.

ويذكر أن قرعة بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في أمريكا، أسفرت عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى بالبطولة، رفقة كلا من: "بالميراس البرازيلي، إنتر ميامي الأمريكي وبنفيكا البرتغالي".

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