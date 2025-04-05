القاهرة ـ مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري لفريق الأهلي، مارسيل كولر، على القائمة التي سيخوض بها مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الأهلي ضيفًا على نظيره الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل في إياب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم الذهاب بالفوز بهدف نظيف.

وشهدت القائمة غياب الظهير التونسي الدولي علي معلول فيما يعود طاهر محمد طاهر بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة الهلال السوداني بالقائمة التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء

خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبدالواحد - أكرم توفيق - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - مصطفى العش - يحيى عطية الله - كريم الدبيس.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أحمد رضا - عمرو السولية - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - محمد عبدالله - طاهر محمد طاهر - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: وسام أبوعلي - جراديشار.

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