مدرب ستيلينبوش الجنوب أفريقي: نهدف عدم استقبال الأهداف أمام الزمالك

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ستيف باركر إنهم يهدفون لعدم تلقي أي أهداف خلال مباراتهم أمام الزمالك لذا يساعدون بصورة جيدة للغاية.

ويحل فريق ستيلينبوش ضيفًا على نظيره الزمالك مساء يوم الأربعاء في إياب دور ربع نهائي الكونفدرالية بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وأشار ستيف باركر في تصريحات مصورة نشرتها حسابات ناديه بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، إلى أنهم خاضوا مواجهة الذهاب لمحاولة الفوز أو التعادل ولكن يبج أن يحسنوا الأداء بالمباريات المقبلة، منوهًا إلى أنهم يهدفون عدم تلقي أي أهداف خلال مباراة الإياب لذا يستعدون بصورة جيدة للغاية.

وأضاف مدرب ستيلينبوش: "لا يوجد شيء أكبر من اللعب أمام فريق كبير في القارة مثل الزمالك وخارج أرضك، لذا نحن متحمسين لخوض هذا التحدي والسفر وتقديم أفضل ما لدينا".

وأتم ستيف باركر تصريحاته إلى أنهم يعلمون ما عليهم القيام به أمام الزمالك: "إذا كنا نريد تخطي الزمالك والتأهل يجب علينا اللعب بمستوى عالٍ واستغلال جميع الفرص التي ستتاح لنا، للتأكد أننا سنلعب بأفضل طريقة ممكنة لنا".

وأردف: "مستعدون لمباراة الزمالك واللاعبون سيقدمون أقصى ما لديهم للتأهل للدور المقبل، المواجهات مثل هذه تكون متوازنة، لذا نحن نستعد بشكل جيد للغاية ونعرف ما نريد فعله وقمنا بتحليل الأداء، ولكن الأهم من ذلك هو الاستمرار بالالتزام الذي نقدمه وتقديم الأداء الذي فعلناه على أرضنا، لأن المباراة خارج أرضنا ستكون صعبة"



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