لاعب الهلال السوداني: نعتذر عن الخسارة أمام الأهلي.. ونحتاج للدعم الجماهيري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

اعتذر لاعب فريق الهلال السوداني، أحمد سالم، لجماهير ناديه بعد الخسارة أمام نظيرهم الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر فريق الهلال بهدف نظيف خلال المباراة التي حلّ بها ضيفًا على نظيره الأهلي في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال سالم، عبر مقطع فيديو نشر عبر حسابه بمنصة فيسبوك، اليوم السبت:" نعتذر عن الخسارة أمام الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لدينا مباراة يوم الثلاثاء أمامهم في الإياب، وان شاء الله نعوض الخسارة في هذا اللقاء".

وأتم لاعب الهلال السوداني تصريحاته: "أود أن أدعو الجماهير الموريتانية لدعم فريق الهلال أمام الأهلي، ونرغب في امتلاء الملعب بالجماهير لدعم الهلال حتى نذهب إلى أبعد نقطة في البطولة".

ومن المقرر أن يستضيف فريق الهلال نظيره الأهلي مساء يوم الثلاثاء القادم في إياب دور ربع نهائي المسابقة القارية ذاتها.

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