قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن الكرواتي المدير الفني لفريق بيراميدز، كرونسلاف يورتشيتش، القائمة التي ستغادر إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي في التاسعة من مساء الثلاثاء على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز ظهر اليوم من مطار القاهرة في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها ٥ ساعات حتى الوصول إلى المغرب.

يذكر أن مباراة الذهاب قد حسم نادي بيراميدز نتيجتها بالفوز برباعية مقابل هدف على نظيره الجيش الملكي.

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