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مصدر بالأهلي لمصراوي: "ندرس تعديل عقد إمام عاشور"

01:53 م السبت 05 أبريل 2025
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كتب-مصراوي:

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إمام عاشور في الموسم الماضي والحالي أيضا يتقاضى راتب محدود، كنا اتفقنا معه عليه وقت التوقيع معه بسبب المبالغ التي دفعناها لفريق ميدتيلاند".

وأضاف: "كنا اتفقنا مع إمام عاشور على أن يتقاضى راتب قيمته 10 ملايين في الموسم الأول و11 في الموسم الثاني، وبعد أول موسمين نقوم بتعديل عقده الممتد معنا حتى صيف 2028 وهو ما ندرسه الآن".

واختتم المصدر: "سيتم رفع الأمر إلى شركة الكرة بالنادي والخطيب أيضا، وسيتم التعديل قبل نهاية الموسم الحالي وتحديدا قبل سفر الفريق لمونديال الأندية".

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