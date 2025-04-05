عصام الحضري: موضوع زيزو "بقى بايخ"

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث حارس الأهلي السابق عصام الحضري عن أحمد سيد زيزو بخصوص انتقال اللاعب أو تجديد عقده .



وقال عصام الحضري، خلال برنامج "ملعب" على أون تايم سبورت قائلاً:" موضوع زيزو بقى بايخ كل الناس بتتكلم عليه أنت يا زيزو لو مش عاوز تجدد عقدك مع الزمالك اطلع وقول أنا مستني عقد احتراف ولو مجاش هجدد معاكم".

وأضاف حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق:"زيزو طالب رقم كبير وأنا ضد إن والده يتدخل في موضوع التجديد، إحنا في مصر عندنا عادات وتقاليد، ومحدش يقنعني إن والد زيزو طول حياته بيتفاوضله، اللي بيحصل دلوقتي ده حاجة مش كويسة خالص يعني أيه مبلغ لوالده ومبلغ لزيزو هوه في كده".

وأتم الحضري تصريحاته بقوله:" زيزو مش هيقول قراره النهائي إلا في أخر الموسم".