المستشار القانوني للزمالك يوضح موقفهم من التصعيد في أزمة مباراة الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المستشار القانوني لنادي الزمالك، كمال شعيب، موقفهم من التصعيد في أزمة مباراتهم أمام الأهلي بعد تراجع رابطة الأندية المصرية في قرارها بخصم 6 نقاط من الأهلي للاكتفاء بخصم 3 نقاط فقط.

وكان مجلس إدارة الزمالك برئاسة، حسين لبيب، قد أعلن بطعن إلى لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد القرار الذي أعلن عنه مجلس إدارة رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم 30 مارس الماضي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف شعيب، عبر قناة إم بي سي مصر 2 مساء أمس الجمعة:" قرار الرابطة الأخير عبثي، وحتى الآن رابطة الأندية لم تلبي مطالب الزمالك الثلاثة، ولذلك تقدمنا بالطعن بشكل رسمي على القرار، ونتابع الأمر بشكل يومي لأن القرار كان مزعجًا لنا، وأعتقد أن الجميع مندهش كذلك من صدور هذا القرار".

وأشار المستشار القانوني لنادي الزمالك، إلى أن النادي الأهلي ورابطة الأندية أقرا بالتزامهما بقرار اللجنة الأولمبية وكنا نظن أنه الفصل الأخير في الأزمة، لكن إعلان قرار الرابطة بيوم إجازة والتعديل على قرارات الأولمبية أمر عبثي".

وشدد المستشار القانوني لنادي الزمالك على أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر عدم ترك حقه تماماً وسيتخذ كل الإجراءات الممكنة ولكن كل إجراء سيكون في وقت، مضيفًا:" فكرة استناد رابطة الأندية إلى فكرة القوة القاهرة، فالرابطة ليس لها سلطة إلغاء قرار لجنة المسابقات خاصة بعد بيان اللجنة الأولمبية".

وأتم شعيب تصريحاته بالتنويه إلى أن تحصين قرارات رابطة الأندية بعدم الطعن عليها أمر غير قانوني بالمرة، معللًا:" الرابطة توصيفها الأساسي باعتبارها لجنة من لجان اتحاد الكرة، إذن كيف تم إصدار قرار ثم التعديل عليه ثم القول إنه قرار نهائي لا يُطعن عليه، هذا كلام غير صحيح بالمرة".

وجاءت تلك العقوبات بشأن انسحاب الأهلي من مباراة القمة رقم 130 على ستاد القاهرة التي كان مقرر لها يوم 11 مارس الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج بالدوري.

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