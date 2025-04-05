مصراوي يكشف تفاصيل عقد زيزو مع الأهلي

كتب-مصراوي:

أنهى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اتفاقه مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، لضمه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "هناك جلسات تمت بين الوكيل ووالد اللاعب ومؤخرا حضر مسؤول من الأهلي لأول مرة وتم الاتفاق النهائي على كل التفاصيل الخاصة بالعقد الذي يمتد لـ4 سنوات".

وأضاف عن تفاصيل العقد: "اللاعب سيحصل على أعلى عقد في النادي بقيمة 25 مليون جنيه، بخلاف عقد إعلاني توفره شركة الكرة قيمته 15 مليون جنيه، بينما يحصل زيزو على 20 مليون جنيه سنويا من خارج الأهلي، إجمالي 60 مليون جنيه سنويا"

وواصل: "المبلغ الذي سيحصل عليه من خارج النادي سيتم تحويله بالكامل طوال مدة العقد لحسابه بمجرد توقيع العقود بشكل رسمي، رؤية الأهلي للتفاوض مع اللاعب جاءت بعد أن تيقنوا من رغبة زيزو ووالده للانضمام".

واختتم المصدر: "الأهلي لم يتحمل سوى 25 مليون جنيه قيمة العقد و15 مليون جنيه حملة إعلانية وهي قيمة كبيرة نسبيا عن عقود لاعبي الفريق، لكن يجب الوضع في الاعتبار أنها صفقة انتقال حر، من دون دفع قيمة عقده لأي ناد آخر".

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