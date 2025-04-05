الاتفاق تم منذ شهرين.. خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم زيزو

كتب-مصراوي:

بات مجلس إدارة النادي الأهلي، قريبا من ضم أحمد السيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الأبيض.

وقال مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "زيزو ووالده اتفقا مع الأهلي على كافة التفاصيل المالية التي تخص تعاقده الجديد، الأمر بدأ في شهر فبراير الماضي وبالتحديد في الأسبوع الأول، تحدث وسيط مع مسؤولي الأهلي للاستفسار عن رغبتهم في ضم زيزو، كصفقة انتقال حر".

وأضاف: "الرد كان أنه إضافة لأي فريق ولاعب ممتاز، لكن لا يريدون وضع اسم الأهلي في مزايدة مهما كان اسم اللاعب، رد الأهلي كان حاسما وواضحا، إذا كان لديه قراره نهائي ولديه رغبة واضحة في اللعب للأهلي فسيحصل على ما يناسبه ويتم تقديره بالقدر الذي يستحقه ولكن عليهم التعامل بشفافية وعدم الزج باسم الأهلي في مفاوضاتهم مع الزمالك".

واختتم المصدر: "الأهلي وقع اتفاقية تعاقد ملزمة مع زيزو ويتبقى فقط بعض الرتوش الصغيرة لإعلان ضمه بشكل رسمي والذي سيكون في أول أيام شهر يونيو المقبل إذا ما أقيم نهائي كأس مصر قبلها".

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