مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
13:30

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
16:15

فالنسيا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:00

ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
20:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

على متن طائرة خاصة.. مصراوي يكشف برنامج الأهلي قبل السفر إلى ليبيا

11:33 ص السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (24)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (2)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (25)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (3)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (22)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (20)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (19)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (21)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (17)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (16)
  • عرض 12 صورة
    تدريبات الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني (18)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، برنامج الأهلي قبل السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال.

وقال المصدر، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ تدريبه الختامي على ملعب مختار التتش في الحادية عشر صباح اليوم، ومن المقرر أن يسافر الفريق في الرابعة عصرا على متن طائرة خاصة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

اقرأ أيضًا:

"خطوة متبقية".. مصدر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي لعودة محمد عبد المنعم

ميدو لمصراوي: نجلي يمتلك عرضا للاحتراف بالدوري الفرنسي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سفر الأهلي إلى موريتانيا استعدادات الأهلي الأهلي والهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان