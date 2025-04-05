على متن طائرة خاصة.. مصراوي يكشف برنامج الأهلي قبل السفر إلى ليبيا

كتب-مصراوي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الهلال السوداني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، ومن المقرر أن تقام المباراة في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب شيخا ولد بيديا في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، برنامج الأهلي قبل السفر إلى موريتانيا لخوض مباراة الهلال.

وقال المصدر، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدأ تدريبه الختامي على ملعب مختار التتش في الحادية عشر صباح اليوم، ومن المقرر أن يسافر الفريق في الرابعة عصرا على متن طائرة خاصة.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف.

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