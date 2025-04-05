"أنا اتخصم مني 3 نقط ليه؟ ".. سيد عبد الحفيظ يعلق على أزمة مباراة القمة

كتبت-هند عواد:

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، استيائه من قرار الأحمر بعدم خوض مباراة القمة ضد الزمالك.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "من وجهة نظري الشخصية، مشهد أزمة مباراة القمة غير لطيف من كل الأطراف، هذه قناعاتي الشخصية، المشهد كله لا يوجد في جميع الدوريات من حولنا، والنظام في وسط فوضى والفوضى في وسط النظام، وهذا أمر أصبح معتادا في الـ7 أو 8 سنوات الماضية، أن نرى فريق في الملعب وفريق آخر غير موجود، هذا أمر غير جيد".

وأضاف: "ممكن حتى أن أتحدث عن الأهلي في هذه الواقعة، أيضا المنظومة ككل الاتحاد والرابطة والوزارة والأندية، يوجد مشكلة وحيدة اصطدام الأطراف ببعضها البعض، والموضوع أصبح متكررا".

وتابع: "الناس بتاخد الأهلي في سكة أن الأهلي لا تطبق عليه لوائح أو نظام وهذا أمر غير معتاد، القانون "مش الساعة 2 و 10 بيقفل"، من عام 1996 نرى هذا المشهد، أنا كمشجع للنادي الأهلي احتاج أن يظهر أحد من النادي الأهلي ويوضح لي الأمر".

واختتم عبد الحفيظ: "أنا اتخصم مني 3 نقط ليه؟ مروحتش الماتش ليه؟"، الأهلي عمره ما خصم منه نقطة واحدة (غير مباراة المحلة)، لماذا تم خصم لي 3 نقاط؟ سابقة تحدث لي لأول مرة في حياتي، محتاج حد يوضح لي الأسباب، وأعترض على جملة أنني معي 44 دوري وفيها إيه لما نخسر دوري".

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