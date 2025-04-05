القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن سبب عدم عقد جلسة بين مسؤولي الزمالك ونجم فريقهم أحمد سيد "زيزو" كما أُشيع بعد إجازة عيد القطر.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن زيزو غد غاب عن تدريبات الزمالك بعد الحصول على إذن؛ لقضاء إجازة قصيرة رفقة أسرته بمسقط رأسه في المنيا.

وأشار المصدر إلى أن الموافقة على إراحة زيزو من التدريبات أتي بناءً على قرار المدير الفني لفريق الزمالك، جوزيه بيسيرو باستبعاد عدد من اللاعبين الأساسيين بالفريق أمام مودرن سبورت؛ لإراحتهم.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنه لا توجد أي جلسة بين زيزو ومسئولي الزمالك اليوم السبت كما أشيع.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر قبل أن يواجه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، يوم الأربعاء المقبل، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعدما انتهى الذهاب بالتعادل السلبي.

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