الإسماعيلي يصدم جماهيره بأزمة جديدة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

صدم مسؤولو نادي الإسماعيلي، جماهيرهم بالكشف عن أزمة محتملة بإيقاف القيد بسبب المحترف البوليفي السابق بصفوفهم كارميلو الجاراناز بسبب مستحقات مالية متأخرة له.

وذكر نادي الإسماعيلي، عبر بيان رسمي مساء أمس الجمعة،:"يود مجلس الإدارة أن يُحيط جماهيره العريقة بأنه قد تم مؤخرًا فرض حضر قيد وتسجيل اللاعبين الجدد، وذلك على خلفية القضايا المتعلقة بمستحقات اللاعبين السابقين، الإيفواري جان موريل والجزائري محمد بن خماسة ويتطلب سداد تلك المستحقات المالية لهما من أجل رفع حضر القيد".

وأشار نادي الإسماعيلي، إلى أنه من المتوقع صدور قرارًا جديدًا قريبًا بفرض حضر إضافي على التسجيل وذلك بسبب قضية اللاعب البوليفي كارميلو الجاراناز، المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة، مؤكدًا على بذله قصارى جهده ويواصل العمل ليلا ونهارًا لتسوية هذه الملفات المالية، والسعي الجاد نحو إيجاد حلول عاجلة تسهم في رفع حظر القيد الحالي وتجنب أي عقوبات إضافية وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة لموسم 2025-26.

وأتم النادي بمطالبة جماهيره المخلصة الوقوف خلف الكيان في هذه المرحلة الدقيقة، معرباً عن ثقته بأن الإسماعيلي، بدعم محبيه وتكاتف أبنائه، قادر على تجاوز التحديات والعودة إلى مكانته الطبيعية بين الكبار، بحسب نص البيان.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الثانية بالموسم الجاري من الدوري التي تنافس للهروب من الهبوط برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز السابع ونقطة عن الاتحاد صاحب المركز الخامس.

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