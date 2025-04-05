الفرصة الأخيرة وضغط المباريات.. تحديات الزمالك ضد مودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة إلى المنافسات المحلية، بعد التعادل السلبي مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في الكونفدرالية الإفريقية.

رفض تأجيل المباراة

رفضت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراتي الزمالك والمصري البورسعيدي في الرابطة، بعد خوض منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، في السابعة مساء غدا الأحد، فيما يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا.

تحديات الزمالك ضد مودرن سبورت

يواجه الزمالك عدة تحديات قبل مواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر، بداية من ضغط المباريات، لذلك قد يعتمد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأبيض، على إراحة بعض اللاعبين والاعتماد على البدلاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار، قبل لقاء مهم في الكونفيدرالية الإفريقية، ضد ستيلينبوش في إياب ربع نهائي المسابقة، ويحتاج الزمالك للفوز لحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة.