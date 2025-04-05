مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
13:30

أرسنال

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
16:15

فالنسيا

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
21:00

ريال بيتيس

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
20:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

الفرصة الأخيرة وضغط المباريات.. تحديات الزمالك ضد مودرن سبورت

09:00 ص السبت 05 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (12)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (9)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (11)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (5)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (4)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (3)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (7)
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت
  • عرض 12 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة إلى المنافسات المحلية، بعد التعادل السلبي مع ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في الكونفدرالية الإفريقية.

رفض تأجيل المباراة

رفضت رابطة الأندية المحترفة، تأجيل مباراتي الزمالك والمصري البورسعيدي في الرابطة، بعد خوض منافسات الكونفدرالية الإفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره مودرن سبورت، في السابعة مساء غدا الأحد، فيما يواجه المصري البورسعيدي نظيره سيراميكا كليوباترا.

تحديات الزمالك ضد مودرن سبورت

يواجه الزمالك عدة تحديات قبل مواجهة مودرن سبورت في كأس عاصمة مصر، بداية من ضغط المباريات، لذلك قد يعتمد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للأبيض، على إراحة بعض اللاعبين والاعتماد على البدلاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الانتصار، قبل لقاء مهم في الكونفيدرالية الإفريقية، ضد ستيلينبوش في إياب ربع نهائي المسابقة، ويحتاج الزمالك للفوز لحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ومودرن سبورت الزمالك مودرن سبورت كأس عاصمة مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"أيديكم مُلطَّخة بدماء شعبي".. مهندسة في مايكروسوفت تُقاطع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها (فيديو)
انهيار الذهب والفضة والنفط.. رد الصين على رسوم ترامب الجمركية يزلزل الأسواق العالمية
تراجع بأكثر من 3%.. انهيار أسعار الذهب في الأسواق العالمية
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة خلال الأسبوع المقبل