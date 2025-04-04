موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة

كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من الصعود إلى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، بعد الفوز على حساب فريق بتروجيت في نصف نهائي الكأس.

وضرب الزمالك بفوزه على بتروجيت، موعدا قويا مع الأهلي في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة، بعدما تمكن الأخير من تحقيق الفوز على حساب الاتحاد السكندري.

وتقام مباراة نهائي كأس مصر للكرة الطائرة بين الأهلي والزمالك غدا السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويذكر أن المارد الأحمر، يعد هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

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