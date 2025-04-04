كتب - مراسل مصراوي:

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، تصعيد حسين أحمد حسام ميدو لاعب فريق مواليد 2007 بالنادي إلى الفريق الأول.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيسيرو يدرس تصعيد حسين أحمد حسام، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد تألقه رفقة الفارس الأبيض اليوم أمام الأهلي في قمة دوري الجمهورية مواليد 2007".

وأضاف: "بيسيرو أشاد بالمستوى الفني لأكثر من لاعب بالفريق وعلى رأسهم حسين أحمد حسام، خلال تواجده لمتابعة المباراة اليوم أمام الأهلي".

وكان حسين أحمد حسام نجل نجم الزمالك السابق، قاد فريق مواليد 2007 بالقلعة البيضاء، لتحقيق الفوز على حساب نظيره الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، بعدما أحرز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء وهدف الفوز.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يستعد لملاقاة نظيره مودرن سبورت يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

أقرأ أيضًا:

بينهم لاعب الأهلي.. أشهر اللاعبين الذين امتلكوا أندية كرة قدم

مع ميسي أم رونالدو.. دي بروين إلى أين بعد الرحيل عن مانشستر سيتي؟