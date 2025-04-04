موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

كتب - يوسف محمد:

أوقعت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال، النادي الأهلي في مواجهة نادي الزمالك في مواجهة مصرية خالصة بالبطولة.

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك، في نصف نهائي السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال، يوم 12 أبريل الجاري، في البطولة التي يستضيفها المارد الأحمر.

وعلى الجانب الآخر تقام مباراة نصف النهائي الأخرى، بين الترجي التونسي وفريق منتدى ضرب السلطان يوم 12 أبريل أيضًا، على أن تقام المباراة النهائية يوم 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الفائز ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد رجال، في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، التي تستضيفها مصر.

ويعد النادي الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، تمكن من حصد برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بعد الفوز على برشلونة في مباراة تحديد المركز الثالث بنتيجة 32 -29.

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