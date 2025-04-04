بعد غياب 4 أشهر.. جاهزية لاعب الأهلي لمباراة الهلال السوداني

كتب - رمضان حسن:

أصبح لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، جاهزا للمشاركة مع المارد الأحمر في المباريات المقبلة.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن طاهر أنهى المرحلة الأخيرة من علاجه منذ أن أصيب بتمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح المصدر أن اللاعب بدأ المشاركة في التدريبات لكن قرار ضمه لقائمة مباراة الهلال سيتم مناقشته بين طبيب الفريق ومارسيل كولر.

واختتم المصدر أن المدير الفني للفريق سيحسم الموقف النهائي لطاهر، سواء باصطحابه إلى رحلة موريتانيا أو بقائه في القاهرة.

يُذكر أن طاهر محمد طاهر كان قد أصيب خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2024 بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويلاقي الأهلي نظيره الهلال السوداني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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