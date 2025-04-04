تشكيل زمالك 2007 لمواجهة الأهلي في دوري الجمهورية

كتبت-هند عواد:

يستضيف فريق الزمالك مواليد 2007، نظيره الأهلي، بعد قليل على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر النادي، في إطار منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية للشباب.

وأعلن أحمد رزق المدير الفني للزمالك، تشكيلته لمواجهة الأهلي، وجاءت كالآتي:

حراسة المرمى: محمد إيهاب

خط الدفاع: عمر ياسر - سيف محمد - محمد أسامة

خط الوسط: زياد مدحت - نور إيباء - محمد فرج - هشام إيباء - أحمد حسن

خط الهجوم: حسام عاشور التقي - حسين أحمد حسام ميدو

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، عزت ثروت - صلاح محمود - عبد الله عبد الناصر - محمد ونيس - يوسف ماسبيرو - يوسف عمرو - زياد كمال - يوسف نصر - عمر يسري

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