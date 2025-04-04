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ستوري نجوم كرة القدم.. ظهور جديد لصلاح.. تهنئة السعيد للاعب الأهلي.. ورسالة غامضة لأكرم توفيق

01:04 ص الجمعة 04 أبريل 2025
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شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشر محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول صورة له مع الأسطورة ستيفين جيرارد، فيما هنأ لاعب الزمالك عبدالله السعيد زميله الأسبق عمر و السولية بعيد ميلاده وكذلك هنأ حسين الشحات زميله الحالي بالفريق.

وشارك لاعب الأهلي أكرم توفق حكمة غامضة جاءت:"مقامك حيث أقمت نفسك لا حيث أقامك الناس؛ فالناس لا تعدل ولا تزن"، كما شارك زميله الفلسطيني وسام أبو علي حكمة أيضًا عن الصبر وكونه مفتاحاً للنجاح.

وظهر نجم الأهلي إمام عاشور رفقة أحد أصدقائه، بينما شارك النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش متابعيه بصورة جديدة من احتفاله بهدفه في مرمى ليستر سيتي، كما شارك حارس مرمى الأهلي حمزة علاء متابعيه هدية منه لصديقه.

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ستوري نجوم كرة القدم ظهور جديد لصلاح أكرم توفيق ليفربول إمام عاشور عمر مرموش
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