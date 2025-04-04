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مصيرية كاف والعودة للدوري.. تحديات قوية للزمالك في شهر إبريل

08:17 ص الجمعة 04 أبريل 2025
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    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (17)
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    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (13)
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    مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي والزمالك (11)
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ينتظر الفريق الأول لنادي الزمالك، العديد من التحديات القوية خلال شهر إبريل الحالي، على صعيد منافسات بطولة الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الزمالك خلال شهر إبريل مباراة العودة في بطولة كأس الكونفدرالية، أمام بطل جنوب أفريقيا، بجانب مباراة حرس الحدود في الدوري المصري، والمشاركة في كأس عاصمة مصر.

تحديات قوية للزمالك في شهر إبريل

وينشر موقع مصراوي، مباريات الزمالك خلال شهر إبريل وهي كالتالي:

-مباراة مودرن سبورت يوم 6 إبريل الحالي، في بطولة كأس عاصمة مصر

-مباراة العودة أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي على ملعب القاهرة الدولى، ستكون يوم 9 أبريل.

-مباراة حرس الحدود يوم 13 إبريل في بطولة الدوري المصري على ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية.

-يوم 16 إبريل مباراة سموحة فى كأس الرابطة المصرية.

-في حال تأهل الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية سيواجه الفائز من المصرى البورسعيدى او سيمبا التنزانى.

-حيث الذهاب يوم 20 أبريل، بينما العودة يوم 27 أبريل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك مباريات الزمالك في إبريل
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