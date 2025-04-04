هل يطيح الأهلي بـ كولر ومدرب الزمالك السابق بدلا منه؟

تساؤلات عديدة شهدتها الساعات الماضية حول مصير السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، في ظل تراجع مستوى الفريق الأحمر، حسب وجهة نظرهم.

النادي الأهلي حقق فوزا مقلقا على نظيره الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بهدف وحيد، قبل مباراة العودة في موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل، وتقديم أداء ليس على المستوى المطلوب.

انتشرت أنباء، عن استقرار النادي الأهلي على رحيل مارسيل كولر، حال الخروج من منافسات البطولة الأفريقية، والتعاقد مع مدير فني جديد في الفترة المقبلة، على أن يكون الأقرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لفريق الزمالك.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أنه لا صحة لما يتردد عن رحيل مارسيل كولر، والنادي الأهلي لا يفكر في هذا الأمر من الأساس.

وأضاف: "التركيز حاليا منصب على مواجهة العودة أمام الهلال السوداني، وبعدها يتم التفكير فيما هو قادم، ولكن فكرة الاستغناء عن كولر ليست مطروحة من الأساس حاليا".

وأتم تصريحاته: "لا نعلم مصدر معلومة التفكير في التعاقد مع جوميز، في مجرد شائعات تردد مثل شائعات كثيرة يتم ترديدها أيضا".