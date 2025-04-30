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تحرك جديد من الزمالك ضد لاعبه أحمد السيد زيزو

11:59 م الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    احتفال زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى ''زيزو''
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو مع منتخب مصر 1
  • عرض 12 صورة
    زيزو
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كتب- مراسل مصراوي:

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعاً مساء اليوم الأربعاء بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالنادي والفرق الرياضية المختلفة.

واستقر مجلس الإدارة في اجتماعه اليوم بعد مراجعة مذكرتي جهاز الكرة بالفريق الأول، والإدارة القانونية، توقيع عقوبات انضباطية وفقاً للائحة على اللاعب أحمد سيد مصطفي محمد "زيزو" بسبب تمرده وانقطاعه عن التدريب والمباريات.

كما قرر أيضاً مجلس إدارة نادي الزمالك تقديم شكوى ضد زيزو إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لحفظ كافة حقوق النادي .

واستعرض المجلس آخر المستجدات بخصوص إنشاء فرع النادي في 6 أكتوبر والذي سيقام على مساحة 129 فداناً ليصبح أكبر الأندية المصرية من حيث المساحة.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة الجزء الاستثماري والتجاري في مقر النادي وكيفية الاستفادة القصوى منه لتحقيق العائدات المأمولة.

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