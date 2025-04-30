بعد 3 أيام.. جلسة حاسمة بين الزمالك ورئيس إنبي لهذا السبب

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد مسؤولو نادى الزمالك لعقد جلسة يوم السبت المقبل مع أيمن الشريعي رئيس نادى إنبى، لحسم موقف محمد حمدي لاعب الفريق البترولي المعار إلى القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال الإعلامي خالد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: من المقر أن تشهد الجلسة بين مسؤولو الزمالك والشريعي مراجعة عقد اللاعب الموقع بين الزمالك وإنبى وحسم، نسبة النادي البترولي من مشاركة محمد حمدي في مباريات الفريق الأبيض، خاصة أن الشريعى يتمسك بالحصول عليها كاملة.

وتابع الغندور: "رئيس نادي إنبى يرفض حتى آلان بقاء محمد حمدي في الزمالك، ويتمسك بتنفيذ شروط العقد الموقع بين الطرفين.

وكشف الغندور عن بنود عقد محمد حمدي كالتالي: يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 40% من المباريات في الدوري مع الزمالك أو 15 مباراة وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي".

وأكمل: يجب أن يشارك اللاعب بنسبة 25% من مباريات الزمالك الإفريقية وفي حالة عدم تحقق ذلك الشرط يكون الزمالك ملزما بدفع 5 ملايين جنيه لـ إنبي.

واختم: "يحصل إنبي على 350 ألف جنيه في حالة تخطي الزمالك كل دور في الكونفدرالية، وإذا وصل الزمالك للنهائي يحصل إنبي على مليون جنيه".