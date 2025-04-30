أهداف مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري (فيديو)

كتب - محمد الميموني:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا هاما اليوم على حساب نظيره بتروجيت، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأحرز ثلاثية الأهلي في اللقاء كلا من، وسام أبو علي في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، عمرو السولية في الدقيقة الـ 15، نيجيك جراديشار في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وعلى الجانب الآخر، أحرز ثنائية بتروجيت في اللقاء كلا من اللاعب رشاد المتولي في الدقيقة 45، قبل أن يضيف زميله بالفريق إيمانويل لاكي إمانويل في الدقيقة 5+45.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 43 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد بتروجيت عند النقطة رقم 25 في المركز الثاني بجدول الترتيب.