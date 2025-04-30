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منتخب مصر للشباب يخسر برباعية أمام سيراليون ويفقد الصدارة

11:23 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 3
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 6
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 5
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 1
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 2
  • عرض 12 صورة
    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 2
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 4
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 3
  • عرض 12 صورة
    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 1
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كتب- محمد عبدالهادي:

تلقى منتخب مصر للشباب، هزيمة ثقيلة من نظيره منتخب سيراليون، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

وانتهى اللقاء بهزيمة منتخب مصر للشباب بنتيجة 4-1، ليفقد الفراعنة الصغار ثلاث نقاط هامة في ترتيب المجموعة بالبطولة التي تستضيفها مصر.

وسجل أهداف المباراة أحمد خالد كباكا لمنتخب مصر في الدقيقة 45+ 5، بينما سجل لمنتخب سيراليون موموه كامارا وساليو باه في الدقائق 63 ، 66، 76، و90+7.

بهذه الخسارة أعتلي منتخب سيراليون صدارة جدول ترتيب مجموعة مصر في بطولة أفريقيا للشباب برصيد 4 نقاط، من انتصار وتعادل، بينما تراجع منتخب مصر للشباب إلى المركز الثاني برصيد 3 نقاط، من فوز وخسارة.

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منتخب مصر للشباب منتخب مصر سيراليون موموه كامارا مصر وسيراليون نتيجة مصر وسيراليون
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