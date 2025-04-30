أول تعليق من عماد النحاس بعد الفوز على بتروجيت بثلاثية

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدي عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتحقيق الفوز على بتروجيت في مهمته الأولي مع المارد الأحمر، في اللقاء الذي أقيم اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمرحلة النهائية من الدوري.

وقال عماد النحاس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " اللاعبين قدموا مباراة قوية استحقوا عليها الإشادة أمام منافس قوي يقدم موسمًا مميزًا للغاية، وخلقنا العديد من الفرص التي أهدر الكثير منها على مدار شوطي اللقاء".

وأضاف: الفوز كان مهمًّا بعد الخروج من بطولة إفريقيا، وتحدثنا كثيرًا مع اللاعبين عن أهمية الفترة المقبلة، وقد لمست حالة من الترابط بين الجميع، وهو ما كان سببًا أساسيًّا في الفوز.

وأكمل: حققنا مكاسب عديدة بعد الفوز وحصد النقاط الثلاث واستعادة أكثر من لاعب لحساسية التهديف، وقد واجهنا صعوبة خلال اللقاء خاصة مع الفرص المهدرة وإصابة أشرف داري.

وألمح النحاس إلى أن علي معلول يمثل قيمة كبيرة وأن جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة ضمن حساباته، وأن اختيار مجموعة محددة يرجع إلى ظروف وسيناريو كل لقاء، وهو أمر يتغير مع كل مواجهة.