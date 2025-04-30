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مصدر يكشف لمصراوي موقف ناصر ماهر من لقاء المصري البورسعيدي

10:41 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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  • عرض 16 صورة
    طرد ناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر أثناء الطرد
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    ناصر ماهر وعبدالله السعيد
  • عرض 16 صورة
    احتفال ناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
  • عرض 16 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    احتفال ناصر ماهر وعبدالله السعيد
  • عرض 16 صورة
    احتفال ناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    عبدالله السعيد وناصر ماهر
  • عرض 16 صورة
    عبد الله السعيد وناصر ماهر
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    ناصر ماهر: 7.4 من 10
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    ناصر ماهر
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كتب- مراسل مصراوى:

يترقب جمهور الزمالك موقف لاعبه ناصر ماهر من المواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي، والتي ستجمع بينهما غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

وكان ناصر ماهر قد تعرض لكدمة في الكاحل خلال تدريبات الفريق بالأيام الماضية، ليثير الشكوك حول جاهزيته من خوض اللقاء المنتظر ضد المصري البورسعيدي.

وكشف مصدر بالزمالك لمصراوي، أن ناصر ماهر خاض مران اليوم الأربعاء بشكل طبيعي بعد اختفاء التورم.

وأشار المصدر، أن ناصر ماهر بات من الوارد أن يتواجد في تشكيل الفريق غدا بشكل طبيعي أو على مقاعد البدلاء.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

من المقرر أن يلتقي الزمالك والمصري غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بمجموعة حسم لقب الدوري برصيد 38 نقطة جمعهما من 11 فوز وخمس تعادلات، وخسر 3 مواجهات.

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ناصر ماهر الزمالك المصري البورسعيدي موقف ناصر ماهر
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