كتب - يوسف محمد:

عاد الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التهديف، بعدما أحرز هدف فريقه الأول في مباراة اليوم أمام بتروجيت.

ونجح أبو علي في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر، في مرمى فريق بتروجيت في الدقيقة 10 من زمن الشوط الأول، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري المصري.

ويعد هذا هو الهدف الأول للنجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي، في العالم الحالي 2025، حيث كان آخر بصمة تهديفية للاعب في مرمى سيراميكا كليوباترا، في نوفمبر الماضي 2024.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره بتروجيت، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

والجدير بالذكر أن وسام أبو علي شارك خلال الموسم الحالي، رفقة النادي الأهلي في 24 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة هدفين.

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