كتب -يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة، في مدرجات ملعب الدفاع الجوي لمتابعة مباراة الفريق أمام بتروجيت، رسائل قوية للاعبي الفريق، في الشوط الأول من المباراة.

وقامت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات، بترديد هتاف: "ألعب بقى يا عم خلي عندك دم، درع الدوري محتاج رجالة العب راجل بلاش تتعالى".

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بتروجيت حاليا، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وانتهى الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بتروجيت، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

ويسعى لاعبو النادي الأهلي لمصالحة جماهيرهم، بالفوز على حساب بتروجيت اليوم، خاصة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على يد صن داونز الجنوب أفريقي، يوم الجمعة الماضي.

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