جماهير الأهلي تنعى أمح الدولي في لقاء بتروجيت (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

نعت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في لقاء ستاد الكلية الحربية، وفاة المشجع أمح الدولي صاحب القدرات الخاصة، والذي وافته المنية صباح الإثنين الماضي.

وهتفت جماهير الأهلي في المدرجات "في الجنة يا أمح"، وذلك خلال اللقاء المقام ضد بتروجيت في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري.

ويعتبر أمح الدولي من أشهر مشجعي النادي الأهلي، نظرًا لارتباطه بعلاقة جيدة مع العديد من لاعبي المارد الأحمر، أبرزهم كهربا وقفشة وإمام عاشور.

وتعرض أمح الدولي لوعكة صحية ليتم حجزه بإحدى المستشفيات ولكنه توفي بعد صراع مع المرض.

ويبحث النادي الأهلي في لقاء اليوم ضد بتروجيت، عن حصد الثلاث نقاط لمواصلة ملاحقة بيراميدز المتصدر، والبقاء على آماله للمنافسة على لقب الدوري.