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أول ظهور للجهاز الفني بالأهلي في لقاء بتروجيت (صور )

08:48 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    أسرة الماهجم السلوفيني جراديشار
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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الأهلي وبتروجيت، والتي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للدوري المصري، تواجد الجهاز الفني الجديد للفريق في مهمته الأولى مع المارد الأحمر.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في الأيام الماضية، عن تعيين عماد النحاس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلفًا للسويسري مارسيل كولر، وتعيين محمد يوسف مدير رياضي للفريق.

وتواجد النحاس بجهازه المعاون لقيادة الأهلي في أول مباراة له، وسط هتافات ورسائل دعم من الجماهير الحاضرة في ستاد الكلية الحربية.

ووجهت جماهير النادي الأهلي هتافات لعماد النحاس :" عماد يا نحاس وراك كل الناس".

ويحتل الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نادي بيراميدز صاحب المركز الأول برصيد 47 نقطة بعدمًا حقق الفوز على حرس الحدود اليوم الأربعاء.

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