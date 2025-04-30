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عمر خضر يقود تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة سيراليون

08:23 م الأربعاء 30 أبريل 2025
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 3
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 6
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 5
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 1
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 3
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    منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما 4
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    أسامة نبيه مدرب منتخب مصر للشباب
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    منتخب مصر للشباب يفوز على جنوب أفريقيا
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كتب- محمد عبدالهادي:

كشف أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر تحت 20 سنة التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سيراليون، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى.

وتنطلق صافرة منتخب مصر للشباب وسيراليون في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأربعاء، ويحتضنها ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

نبيه أجرى 3 تغييرات على التشكيل الذي بدأ به مواجهة جنوب أفريقيا بالجولة الأولى وجميعها في الخط الأمامي ’ حيث دفع بمحمد عبد الله وعمر خضر ومهند محمد بدلاً من عمر أسامة ومؤمن شريف ومحمد زعلوك.

وقد جاء التشكيل على النحو التالي:

عبد المنعم تامر - محمد سمير عبد الله بوستنجي أحمد عابدين – مهاب سامي – ( أحمد خالد "كاباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – محمد عبد الله– عمر خضر – مهند محمد.

أما على مقاعد البدلاء فيجلس: أحمد وهب - أحمد منشاوي – محمد جمال – يوسف عبد الحفيظ – محمود لبيب – سيف سفاجا – عمر أسامة – محمد رأفت – أحمد شرف – محمد زعلوك.

منتخب مصر يدخل هذا اللقاء وفي رصيده 3 نقاط من فوز على جنوب أفريقيا مقابل نقطة واحدة لمنتخب سيراليون الذي تعادل مع نظيره الزامبي بدون أهداف.

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