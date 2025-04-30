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5 صور لحضور عائلة جراديشار مهاجم الأهلي مباراة الفريق أمام بتروجيت

08:10 م الأربعاء 30 أبريل 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أسرة الماهجم السلوفيني جراديشار
  • عرض 5 صورة
    عائلة جراديشار
  • عرض 5 صورة
    أسرة الماهجم السلوفيني جراديشار
  • عرض 5 صورة
    أسرة جراديشار
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كتب - يوسف محمد:

حرصت أسرة اللاعب السلوفيني نيجيك جراديشار، مهاجم النادي الأهلي، على التواجد في ملعب ستاد الدفاع الجوي، لدعم اللاعب خلال مباراة فريقه أمام بتروجيت اليوم.

وظهرت أسرة مهاجم النادي الأهلي في مدرجات ملعب ستاد "الدفاع الجوي"، لمتابعة مباراة النادي الأهلي أمام فريق بتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وانطلقت صافرة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بتروجيت اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 40 نقطة.

ويجلس المهاجم السلوفيني جراديشار، على مقاعد مباراة النادي الأهلي لمواجهة بتروجيت في مباراة اليوم.

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