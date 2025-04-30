متابعة - يوسف محمد:

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يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجيت اليوم، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أشرف داري وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية وإمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وبتروجيت:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 2: تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، عن طريق وسام أبو علي يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 10: وسام أبو علي يحرز هدف الأهلي الأول في مرمى بتروجيت.

الدقيقة 12: عرضية من إمام عاشور ولكنها تمر بجوار دون متابعة.

الدقيقة 15: عمرو السولية يحرز الهدف5 الثاني للأهلي في مرمى بتروجيت.

الدقيقة 20: فرصة خطيرة للأهلي بعد لبعة ثلاثية تصل إلى وسام أبو علي داخل منطقة الجزاء ولكن يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 28: عرضية مميزة من أحمد كوكا لاعب الأهلي، يقابلها طاهرب محمد طاهر لكن حارس بتروجيت يتصدى لها ببراعة.

الدقيقة 33: تسديدة قوية من أشرف بن شرقي، يتصدى لها حارس بتروجيت.

الدقيقة 41: ركلة جزاء لصالح بتروجيت بعد تدخل من رامي ربيعة على مهاجم بتروجيت.

الدقيقة 44: بتروجيت يحرز الهدف الأول في مرمى الأهلي، عن طريق رشاد المتولي.

الدقيقة 2+45: خروج أشرف داري مدافع الأهلي للإصابة ودخول ياسر إبراهيم بدلا منه.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 4+45: إيمانويل لاكي يحرز هدف التعادل لبتروجيت.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: فرصة خطيرة للنادي الأهلي، بعد تسديدة من طاهر محمد طاهر ولكنها تصطدم بالمدافعين.