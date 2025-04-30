بيراميدز يفوز على حرس الحدود بثنائية ويواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري

كتب - محمد الميموني:

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على حساب نظيره حرس الحدود، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وأحرز ثنائية فريق بيراميدز في اللقاء كلا من، علي جبر في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة، فيستون ماييلي في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وعلى الجانب الآخر، أحرز هدف حرس الحدود الوحيد في اللقاء، اللاعب عبدالرحمن جودة في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق بيراميدز رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 47 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق حرس الحدود عند النقطة رقم 22 في المركز التاسع بجدول الترتيب.