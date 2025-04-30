كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجيت اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "الكلية الحربية"، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل".

واستقرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على إسناد مهمة إدارة المباراة إلى الحكم الدولي محمد معروف.

أرقام الأهلي بحضور صافرة محمد معروف

وستكون هذه هى المواجهة رقم 25، التي يديرها معروف للنادي الأهلي، حيث سبق له أن أدار 24 مباراة للمارد الأحمر من قبل في مختلف البطولات.

وفي 24 مباراة سابقة، أدارها معروف للنادي الأهلي، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 17 مباراة، تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في 5 مباريات.

وبالحديث عن المباريات التي أدارها معروف للنادي الأهلي بشكل خاص، فإننا نجد أنها تصل إلى 22 مباراة، نجح خلالهم المارد الأحمر في تحقيق الفوز في 15، حضر التعادل في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

ويدخل النادي الأهلي مباراة اليوم، وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 40 نقطة وبفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق بيراميدز.

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